К середине лета в Пензу приехали 18 из 94 троллейбусов

06.07.2023 | 16:29

В Пензе сейчас находятся уже 18 из 94 обещанных новых троллейбусов. Об этом сообщили в городской администрации.

Из них на линии - 14 машин. Еще 4 пока проходят процедуру приемки и в ближайшее время тоже станут курсировать по городу.

Такая масштабная модернизация троллейбусного парка стала возможна благодаря средствам инфраструктурного бюджетного кредита, добавили в мэрии.

Изначально регион должен был приобрести 90 машин (по контракту, их предполагали поставить до конца сентября), но по результатам проведенных торгов образовалась экономия в 202,5 млн рублей. На эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса.

Внимательные пензенцы заметили, что у новых троллейбусов не все в порядке. Так, с машин сняли ПШУ (пневматические штангоуловители). В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» подтвердили эту информацию. ПШУ снимали из-за некорректной работы.

«Происходил сход токоприемника с провода. До устранения неисправности ПШУ на новых троллейбусах были отключены. В настоящее время выявленный дефект заводом-изготовителем устранен», - сообщили в учреждении.