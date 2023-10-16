Медленно, но верно: сборка троллейбусов для Пензы продолжается

16.10.2023 | 18:48

По состоянию на понедельник, 16 октября, в Пензу поступило 45 новых троллейбусов. Та же цифра называлась 27 сентября.

Причину задержки назвали в областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи, руководитель которого Сергей Балакин на прошлой неделе побывал на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе (именно там делают троллейбусы для Пензы).

«Переустройство логистических цепочек, случившееся в связи с изменившейся экономической ситуацией в стране, привело к корректировке графика поставки троллейбусной техники по причине медленной отгрузки комплектующих поставщиком для завода. Медленно, но верно сборка продолжается. Надеемся на Ваше понимание!» - пояснили в ведомстве.

Всего для обновления подвижного состава закуплено 90 троллейбусов с автономным ходом. Поставку электротранспорта обещали осуществить до конца 2023 года.

Менять машины планируют на всех маршрутах по мере поступления техники от завода-изготовителя.

Изначально регион приобрел 90 новых троллейбусов (по контракту их предполагали поставить до конца сентября), но по результатам проведенных торгов образовалась экономия в 202,5 млн рублей. На эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса. Таким образом, их общее число должно будет составить 94.