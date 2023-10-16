Сетевое издание|18+|Понедельник|16 окт 2023|19:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Медленно, но верно: сборка троллейбусов для Пензы продолжается

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По состоянию на понедельник, 16 октября, в Пензу поступило 45 новых троллейбусов. Та же цифра называлась 27 сентября.

Причину задержки назвали в областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи, руководитель которого Сергей Балакин на прошлой неделе побывал на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе (именно там делают троллейбусы для Пензы).

«Переустройство логистических цепочек, случившееся в связи с изменившейся экономической ситуацией в стране, привело к корректировке графика поставки троллейбусной техники по причине медленной отгрузки комплектующих поставщиком для завода. Медленно, но верно сборка продолжается. Надеемся на Ваше понимание!» - пояснили в ведомстве.

Всего для обновления подвижного состава закуплено 90 троллейбусов с автономным ходом. Поставку электротранспорта обещали осуществить до конца 2023 года.

Менять машины планируют на всех маршрутах по мере поступления техники от завода-изготовителя.

Изначально регион приобрел 90 новых троллейбусов (по контракту их предполагали поставить до конца сентября), но по результатам проведенных торгов образовалась экономия в 202,5 млн рублей. На эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса. Таким образом, их общее число должно будет составить 94.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте