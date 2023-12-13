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Общество

Срок поставки троллейбусов в Пензу снова перенесли

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На среду, 13 декабря, в Пензу прибыло 55 новых троллейбусов из 94. Об этом сообщил министр цифрового развития, транспорта и связи области Сергей Балакин в ходе организованного ЦУРом прямого эфира.

«Мы планировали, что они все придут до конца года, но в связи с тем, что проходит спецоперация, есть небольшие заминки по поставке машинокомплектов из Минска», - пояснил он.

«На следующий год, я думаю, во втором квартале все будет», - добавил министр.

Изначально регион приобрел 90 новых машин (по контракту их предполагали поставить до конца сентября), но по результатам проведенных торгов образовалась экономия в 202,5 млн рублей. На эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса с автономным ходом.

В июле поставку электротранспорта обещали осуществить до конца 2023 года, теперь сроки снова перенесли.

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