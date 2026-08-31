В Пензенскую область придет северо-атлантический вихрь

В первых числах сентября в Пензенской области постепенно начнет ослабевать влияние антициклона, ему на смену придет северо-атлантический вихрь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 31 августа.

«В отдельных районах продут дожди, временами с грозами», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

По ее словам, температурный фон при этом повысится из-за выноса теплой воздушной массы с южных широт.

«Среднесуточная температура окажется выше климатической нормы на 3-4 градуса, что соответствует нормам середины августа», - отметила Светлана Кашеева.

Так, к середине рабочей недели воздух прогреется до +29 градусов, по ночам окажется не менее +9.