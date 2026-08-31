В «Сурском квартале» не могут решить проблему с нехваткой мест в яслях

Общество

В «Сурском квартале» не могут решить проблему с нехваткой мест в яслях
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Дефицит мест в яслях «Сурского квартала» в Засечном (Пензенский район) быстро уладить не получится. Об этом 31 августа во время прямого эфира во «ВКонтакте» предупредила министр образования Пензенской области Лариса Казакова.

«Детям, которые находились в очереди уже 2 года, даже при наличии льготы отказывают», - пожаловалась местная жительница.

С детсадами в «Сурском квартале» действительно проблема, признала Лариса Казакова. Изначально был ориентир на прием детей 3-4 лет, потом возникла потребность в ясельных группах.

«Решить вопрос быстро, скоро не удастся, поэтому для родителей предлагаю ближайшие сады, благо их в Спутнике достаточно. Свободные места там есть - более 20, если брать все», - порекомендовала министр.

По ее словам, этот вариант можно рассматривать как временный. Желание водить ребенка в ясли поближе к дому закономерно, но в некоторых ситуациях стоит воспользоваться имеющимися предложениями.

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