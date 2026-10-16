В Пензе заготовили 17 000 тонн песко-соляной смеси

Общество

В Пензе заготовили 17 000 тонн песко-соляной смеси
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В Пензе запасают средства для зимней обработки дорог. Об этом сообщил глава города Олег Денисов в четверг, 15 октября.

Заготовлено больше 17 000 тонн песко-соляной смеси и 860 тонн галита. Дополнительно планируется закупить еще 9 000 тонн противогололедных материалов.

В Пензе заготовили 17 000 тонн песко-соляной смеси

В «Пензавтодоре» подготовили 136 единиц техники: 39 комбинированных дорожных машин, 18 тракторных щеток, 35 фронтальных погрузчиков (в том числе 12 больших), 11 шнекороторных установок (5 больших), 5 грейдеров, 3 бульдозеров, 25 самосвалов (20 больших).

В Пензе заготовили 17 000 тонн песко-соляной смеси

«Учреждение готово не только к плановой работе, но и к оперативному реагированию на изменения погоды. При приближении минусовых температур в первую очередь организуем дежурство на мостах и путепроводах, а также обработку этих участков», - отметил Олег Денисов.

Степень готовности управляющих компаний к зиме проверят сотрудники районных администраций.

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