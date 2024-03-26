Житель Спасского района выплатил микрозаем в страхе за машину

Судебные приставы нашли способ заставить 33-летнего жителя Спасского района выплатить микрозаем. У него не было денег, но они появились, как только под угрозой оказался ВАЗ-2114.
Мужчина задолжал микрофинансовой организации более 50 000 рублей, но никак не пытался исправить ситуацию, а на приеме у пристава заявил, что платить нечем.
Тогда сотрудники УФССП установили, что местный житель владеет автомобилем, и наложили на машину арест.
«Ему было вручено постановление о его изъятии и передаче авто на реализацию в счет погашения задолженностей», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.
Житель Спасского района испугался возможной потери, сразу же нашел деньги и все уплатил. Арест с «четырнадцатой» сняли.
Ранее в Пензе приставы задержали горожанина, просидев 2 дня в засаде. Мужчина задолжал своему 17-летнему сыну более 1 млн рублей, годами не выплачивая алименты.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀