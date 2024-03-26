Житель Спасского района выплатил микрозаем в страхе за машину

26.03.2024 | 11:56

Судебные приставы нашли способ заставить 33-летнего жителя Спасского района выплатить микрозаем. У него не было денег, но они появились, как только под угрозой оказался ВАЗ-2114.

Мужчина задолжал микрофинансовой организации более 50 000 рублей, но никак не пытался исправить ситуацию, а на приеме у пристава заявил, что платить нечем.

Тогда сотрудники УФССП установили, что местный житель владеет автомобилем, и наложили на машину арест.

«Ему было вручено постановление о его изъятии и передаче авто на реализацию в счет погашения задолженностей», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

Житель Спасского района испугался возможной потери, сразу же нашел деньги и все уплатил. Арест с «четырнадцатой» сняли.

Ранее в Пензе приставы задержали горожанина, просидев 2 дня в засаде. Мужчина задолжал своему 17-летнему сыну более 1 млн рублей, годами не выплачивая алименты.