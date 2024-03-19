В Кузнецке нашли желающих заняться дачными перевозками

19.03.2024 | 16:45

В Кузнецке решили вопрос с предстоящими дачными перевозками, которые ранее оказались под угрозой срыва из-за массового увольнения водителей из АТП.

О том, какой выход из ситуации удалось найти, во вторник, 19 марта, на совещании в администрации рассказал глава города Сергей Златогорский.

По его словам, за перевозку пассажиров возьмутся два подрядчика. Договоренность с ними уже есть, маршруты без машин не останутся.

«Мы на прошлой неделе провели необходимые переговоры. Встречался с руководителями, и мы все вопросы решили», - отметил глава Кузнецка.

Увольнения прежних водителей, как объяснили Сергею Златогорскому, связаны с тем, что их переманила крупная торговая интернет-площадка Wildberries.

В Пензе пуск первых автобусов к дачным товариществам запланирован на 20 апреля. С этого дня общественный транспорт, как и в 2023 году, будет развозить садоводов и огородников по 19 маршрутам. До 1 июня он будет ходить трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям.