В Пензенской области пожары в праздники унесли жизни 4 человек

За новогодние каникулы, с 31 декабря по 11 января, в Пензенской области произошел 51 пожар, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Погибли 4 человека.

Первый смертельный пожар случился в новогоднюю ночь. В селе Пановка Колышлейского района огонь уничтожил 2-квартирный щитовой дом, погибла 49-летняя женщина.

В ночь на 7 января в поселке Лунино на улице Садовой загорелся срубовый дом площадью 60 кв. м. Пожарные спасли 40-летнего мужчину, а при проливке и разборке конструкций нашли погибшими 57-летнюю женщину и двоих мужчин, 48 и 38 лет.

Также за каникулы во время пожаров 3 человека пострадали. В Никольске - 36-летняя женщина, горел деревянный дом на улице Транспортной. В Пензе - 57-летний мужчина, пламя охватило бытовку площадью 5 кв. м. В деревне Гришино Тамалинского района травмы получил 59-летний мужчина, когда в доме на улице Центральной загорелись постельные принадлежности.