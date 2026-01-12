Детский лагерь «Приморский» стал автономным госучреждением

Детский лагерь «Приморский», расположенный в Геленджике (Краснодарский край), стал государственным автономным учреждением Пензенской области. Соответствующее постановление в понедельник, 12 января, подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Учредителем выступило областное министерство образования, которое назначит руководителя лагеря и утвердит его устав.

Основные цели работы структуры состоят в обеспечении условий для всестороннего развития детей, их гражданско-патриотическом, духовно-нравственном, эстетическом, физическом и трудовом воспитании, охране и укреплении здоровья воспитанников, профессиональной ориентации ребят.

За учреждением среди прочего закреплены 1 лечебный, 3 спальных и 1 административный корпус, теплопункт, прачечная, склад, клуб-столовая.

Постановление вступило в силу в день опубликования.

Речь о смене статуса лагеря «Приморский» и санатория «Тарханы» (Пятигорск) шла еще в 2024 году. «Это не позволит больше никому и никогда протянуть туда руки и их куда-то продать на сторону, обанкротить или что-то с ними сделать», - подчеркнул тогда губернатор Олег Мельниченко.