Крабовые палочки: как выбрать качественный продукт

О том, что крабовые палочки делают не из крабов, а из рыбного фарша, знают почти все, а вот как выбрать качественные - информация не общеизвестная. На что следует обращать внимание, рассказали специалисты Роскачества.

Для изготовления сурими (рыбного фарша) обычно используют филе минтая, путассу, сардины, хека и др. Его смешивают с крахмалом, ароматизаторами, солью и другими добавками, массу подваривают до полуготовности, подкрашивают, нарезают, упаковывают, подвергают основному тепловому процессу и замораживают.

Раньше в составе крабовых палочек было около 14% белка, сейчас - от 3% до 10%. Чем его меньше, тем больше крахмала и других добавок, подчеркнули в Роскачестве. Поэтому при выборе продукта стоит обращать внимание на количество белка.

Кстати, в составе на первом месте должен быть сурими, а не крахмал.

Специалисты советуют отказаться от покупки крабовых палочек, у которых на этикетке слишком длинный список ароматизаторов и красителей.

Следует помнить, что некоторым этот продукт лучше не употреблять совсем. Так как в нем много углеводов (крахмала), он вызывает быстрый рост сахара в крови и противопоказан при диабете II типа и инсулинорезистентности. В крабовых палочках много соли, поэтому их употребление нужно ограничить при гипертонии, отеках, болезнях почек и беременности. Рекомендуется проявлять осторожность аллергикам: красители, усилители вкуса и консерванты могут спровоцировать приступ.