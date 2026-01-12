Названо максимальное время хранения мяса и рыбы в морозилке

Даже в глубокой заморозке продукты не могут храниться бесконечно, предупредили специалисты Роспотребнадзора.

Хлеб сохраняет свои свойства примерно месяц. Овощи способны пролежать в морозильной камере до года, фрукты - от 8 до 12 месяцев.

Рыба требует более строгого подхода: срок хранения составляет от 3 до 6 месяцев. Мясо можно держать в морозильнике от 2 до 9 месяцев в зависимости от вида, а курицу и индейку - не более 3 месяцев.

Сроки хранения зависят от жирности продукта. Нежирная рыба, такая как треска или тунец, хранится до 6 месяцев; жирная (например, скумбрия) - не более 3. Свинина пригодна для заморозки примерно на 2 месяца, фарш и баранина - до 3, говядина - до 9 месяцев.

Подготовка перед заморозкой играет важную роль. Овощи рекомендуется предварительно бланшировать - кратковременно отварить и быстро охладить. Это помогает сохранить цвет, вкус и структуру. Продукты с высоким содержанием влаги, такие как салат, свежие огурцы или помидоры, плохо переносят заморозку, но в измельченном или протертом виде вполне подходят для хранения.

Фрукты лучше нарезать заранее. Бананы замораживают без кожуры, у яблок и груш удаляют сердцевину. Ягоды и виноград можно отправлять в морозильную камеру целиком - они хорошо сохраняют форму и вкус.

Готовые бобовые - фасоль, чечевицу, нут - можно хранить в замороженном виде до 3 месяцев без потери качества.

Для длительного хранения в морозильной камере должно быть не выше -18 градусов. Если она часто открывается или не держит стабильный холод, ее стоит использовать только для кратковременного хранения. Даже небольшие колебания температуры могут незаметно, но существенно ухудшить качество замороженных продуктов, предупредили эксперты.