В Пензе дворников планируют поощрить за работу в снегопады
В администрации Пензы при подведении итогов новогодних праздников отметили труд рабочих, занимавшихся устранением последствий обильных снегопадов.

Глава города Олег Денисов подчеркнул, что они круглосуточно расчищали дороги и общественные территории.

«Рассмотрите возможность поощрения тех дворников, которые каждый день содержат в порядке придомовые территории. Пусть остальные равняются на первых», - заявил чиновник, обращаясь к городскому управлению ЖКХ.

Что касается нерадивых управляющих организаций, то их Олег Денисов пообещал наказать: «У нас разговор короткий, применим меры воздействия».

По данным мэрии, с начала года сотрудники районных администраций составили 108 протоколов на физических лиц, УК, объекты торговли и бизнеса за несвоевременную уборку снега, а также наледь и сосульки на крышах.

