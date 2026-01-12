13 января в Пензенской области будет идти снег

Во вторник, 13 января, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с востока со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут -3...-8 градусов, в прогнозе снег, местами сильный, на дорогах - снежные заносы.

Днем будет -1...-6, в ночь на среду - снова -3...-8 и небольшой снег.

В народном календаре 13 января - Васильева коляда, Васильев вечер. На Руси обращали внимание, какой ветер подует ночью. Если южный, то ждали жаркого и благополучного года.

