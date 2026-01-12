13 января в Пензенской области будет идти снег

Общество

13 января в Пензенской области будет идти снег
Печать
Telegram

Во вторник, 13 января, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с востока со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут -3...-8 градусов, в прогнозе снег, местами сильный, на дорогах - снежные заносы.

Днем будет -1...-6, в ночь на среду - снова -3...-8 и небольшой снег.

В народном календаре 13 января - Васильева коляда, Васильев вечер. На Руси обращали внимание, какой ветер подует ночью. Если южный, то ждали жаркого и благополучного года.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!