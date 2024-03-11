В Кузнецке дачные перевозки оказались под угрозой

11.03.2024 | 14:34

В Кузнецке из АТП, которое занималось дачными перевозками, уволились водители. Кадровый голод поставил под угрозу будущую работу.

Проблему обсудили в понедельник, 11 марта, на совещании в администрации города. Как объяснили главе Кузнецка Сергею Златогорскому, водителей переманила крупная торговая интернет-площадка Wildberries.

«Во-первых, надо, может, даже с районом вместе посмотреть. До нас доходят отголоски, что много маршруток у них подвисает, давайте сообща напишем: пусть обратят внимание на наше АТП. Транспорт на десятки миллионов закупает область, оно же должно работать как-то, а почему-то… Значит, какая-то составляющая не играет. Давайте напишем тогда на председателя правительства», - предложил подчиненным Златогорский.

Он опасается, что город может остаться без дачных перевозок. Глава поручил в любом случае готовить конкурс на определение компании, которая займется доставкой дачников до участков и обратно.

В Пензе пуск первых автобусов к дачным товариществам запланирован на 20 апреля. С этого дня общественный транспорт, как и в 2023 году, будет развозить садоводов и огородников по 19 маршрутам. До 1 июня он будет ходить трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям.