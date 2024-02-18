В Пензе начинают реконструкцию проезда под «мостом дураков»

18.02.2024 | 13:36

В Пензе определили подрядчика, который займется реконструкцией одного из самых сложных объектов в городе - проезда под железнодорожным мостом в районе улицы Ерик.

Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 1 млрд 829 млн рублей.

«Мы уже начали работу. Реализация этого проекта в 2027 году позволит решить проблему с дорожными заторами в центре Пензы», - процитировали губернатора Олега Мельниченко в пресс-службе регионального правительства.

Сдать объект планируется в мае 2027-го. Работы предполагается вести в две смены, чтобы уложиться в график.

Сейчас высота тоннелей под железнодорожными путями не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров. Узкие проколы - причина транспортного коллапса, поэтому их требуется расширить.

На время реконструкции развязки движение транспорта по Бакунинскому мосту придется перекрыть, схему объезда составят позже. Кроме того, власти совместно с РЖД изучали вопрос о так называемых окнах, так как работать специалисты смогут только во время отсутствия поездов.