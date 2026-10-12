Пензенцы продолжают передавать гражданское оружие в зону СВО

Общество

Пензенцы продолжают передавать гражданское оружие в зону СВО
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В Пензенской области за 9 месяцев 2026 года выявили 140 нарушений, допущенных владельцами гражданского оружия. Об итогах работы росгвардейцы рассказали в понедельник, 12 октября.

«В частности, фиксировались случаи несвоевременного продления разрешительных документов. Аннулированы около 400 разрешительных документов», - уточнили в областном управлении.

В отношении всех нарушителей были составлены административные материалы.

Вместе с тем по заявлениям граждан и юрлиц, касавшимся оборота оружия и частной охранной деятельности, было выдано более 15 000 разрешений.

За 9 месяцев росгвардейцы изъяли свыше 500 единиц гражданского оружия.

«Кроме того, жители Пензенской области продолжают добровольно передавать оружие для нужд специальной военной операции. По состоянию на 1 октября 2026 года таким образом было передано более 270 единиц оружия», - отметили в управлении.

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