Опубликован график отключения света в Пензе 13 октября

На вторник, 13 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Терновка (Междуречье и Свинтрест), Южная поляна, Райки, отдельные дома на проспекте Строителей и улице Ладожской.

С 8:30 до 12:00 без света останутся улицы Боровиковского, Крамского, Полтавская, проезды Крамского и Тропинина, 1-й Полтавский проезд (без уточнений по номерам).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Калинина, 95, 101, 97, 97а, 97Б, 99, 99а;

- ул. Краснова, 30, 32, 34, 36;

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4В;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 9:00 до 12:00 от сетей отключат дома № 69 на проспекте Строителей и № 141, 172, 174 на Ладожской.

С 13:00 до 15:30:

- 3-й Мебельный пр-д, 11/26, 28/14;

- ул. Межрайонная, 1, 8, 10, 12;

- ул. Осоавиахимовская, 31, 31а, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

- ул. Пограничная, 3- 23 (нечетные), 26, 27, 30, 31, 35, 37;

- Пограничный пр-д, 7, 9, 11, 13, 19;

- Пограничная/Пограничный пр-д, 39/5;

- Пограничный пр-д/Межрайонная, 21/14;

- ул. Севастопольская, 4, 6;

- 1-й Севастопольский пр-д, 1, 2-18 (четные); 2-й Севастопольский пр-д, 1-16, 20, 22.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.