Ученые нашли неожиданный способ борьбы с тревогой

Полуфабрикаты плохо влияют на настроение, сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ со ссылкой на исследование ученых из Калифорнийского университета.

Они провели 4-недельный эксперимент, участниками которого стали люди в возрасте 18-80 лет, длительное время страдающие от депрессивного расстройства, имеющие метаболические нарушения и привыкшие есть много полуфабрикатов.

Испытуемые не меняли дозировку лекарств, режимы физической активности и сна, но резко сократили потребление полуфабрикатов - более чем на 85%.

«Результат впечатлил даже ученых: симптомы депрессии по шкале Монтгомери упали с 21,6 до 8,05 балла; по опроснику PHQ‑9 уровень депрессии снизился с 12,8 до 5,53 балла; уровень тревоги (шкала GAD‑7) сократился с 9,35 до 4,63 балла», - сообщила врач.

По мнению исследователей, причина кроется во влиянии полуфабрикатов на кишечник. «Консерванты, эмульгаторы, красители и избыток сахара повреждают слизистую, провоцируют воспаление - и это бьет по нервной системе», - пояснила Зухра Павлова.

Тем, кто хочет меньше тревожиться и чувствовать себя лучше, возможно, стоит пересмотреть рацион, сделала вывод врач.