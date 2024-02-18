Пензенцам нужно удалять голосовые сообщения после их прослушивания

18.02.2024 | 15:24

В Пензенской области за 2023 год зарегистрировали 3 126 случаев мошенничества, 77,5% из них - это преступления, совершенные с помощью интернета и смартфона.

В региональном ЦУРе предупредили: каждый пензенец - потенциальная жертва аферистов, которые звонят или пишут, выдавая себя за службу безопасности банка, правоохранителей, приставов.

Сейчас в арсенале злоумышленников появилась новая схема обмана с использованием переписки человека и голосовых сообщений. Афера заключается в следующем: мошенники взламывают аккаунт пользователя в мессенджере, тщательно изучают его переписки, из последних выбирают тему и собеседника и используют для обмана содержащиеся в чатах голосовые сообщения.

Чтобы защитить себя от злоумышленников, специалисты посоветовали проверять информацию через дополнительные каналы связи, удалять голосовые сообщения сразу после их прослушивания, не сообщать по телефону никаких чувствительных данных, не оглашать через переписку пароль от личного кабинета на госуслугах, коды банковских карт, не переходить по присланным ссылкам на неизвестные, непроверенные сайты.

В Пензенской области из-за взлома аккаунтов в мессенджерах пострадали даже чиновники. Так, мошенники дважды получили доступ к контактам главы Заречного Олега Климанова. В первый раз аферисты разослали предупреждения о проверке документов от имени Климанова, во второй - раздавали поручения и опрашивали собеседников на разные темы.

Также мошенники запускали рассылку от имени главы Пензы Александра Басенко, создав фейковый аккаунт в Telegram.