Мошенники разослали в Telegram сообщения от имени главы Пензы

14.02.2024 | 09:47

Мошенники все чаще атакуют пензенцев в Telegram от имени чиновников. Они создают фейковые аккаунты сотрудников администрации, городских управлений и даже главы Пензы Александра Басенко, о чем он сообщил в среду, 14 февраля.

«Была зафиксирована рассылка сообщений и от моего имени в популярном мессенджере. Друзья, прошу вас быть бдительными!» - обратился Александр Басенко к горожанам.

Он напомним рекомендации полицейских, которые всем следует иметь в виду: не стоит отвечать на сообщения, если автор запрашивает личную, финансовую информацию, пытается перенаправить на сторонние сайты; нельзя открывать ссылки, содержание которых неизвестно; если знакомый в мессенджере просит в долг, нужно обязательно перезвонить ему лично.

«Когда сообщение пришло с официального аккаунта или от официального лица, обратите внимание на дату создания страницы. Она будет недавней, если аккаунт фейковый», - предупредил Александр Басенко.

Ранее мошенники запустили рассылку от имени главы Заречного. «Мне позвонили сразу несколько человек из моих контактов и спросили, что за некий Захаров должен перезвонить им по поводу проверки документации. Так выяснилось, что к моему мессенджеру получили доступ мошенники. Все сторонние устройства от своего Telegram я тут же отключил, рассылка сообщений прекратилась», - рассказал Олег Климанов.