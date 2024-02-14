Сетевое издание|18+|Среда|14 фев 2024|14:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Мошенники разослали в Telegram сообщения от имени главы Пензы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мошенники все чаще атакуют пензенцев в Telegram от имени чиновников. Они создают фейковые аккаунты сотрудников администрации, городских управлений и даже главы Пензы Александра Басенко, о чем он сообщил в среду, 14 февраля.

«Была зафиксирована рассылка сообщений и от моего имени в популярном мессенджере. Друзья, прошу вас быть бдительными!» - обратился Александр Басенко к горожанам.

Он напомним рекомендации полицейских, которые всем следует иметь в виду: не стоит отвечать на сообщения, если автор запрашивает личную, финансовую информацию, пытается перенаправить на сторонние сайты; нельзя открывать ссылки, содержание которых неизвестно; если знакомый в мессенджере просит в долг, нужно обязательно перезвонить ему лично.

«Когда сообщение пришло с официального аккаунта или от официального лица, обратите внимание на дату создания страницы. Она будет недавней, если аккаунт фейковый», - предупредил Александр Басенко.

Ранее мошенники запустили рассылку от имени главы Заречного. «Мне позвонили сразу несколько человек из моих контактов и спросили, что за некий Захаров должен перезвонить им по поводу проверки документации. Так выяснилось, что к моему мессенджеру получили доступ мошенники. Все сторонние устройства от своего Telegram я тут же отключил, рассылка сообщений прекратилась», - рассказал Олег Климанов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из тг-канала Александра Басенко
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте