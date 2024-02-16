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Общество

Мошенники разослали поручения от имени главы Заречного

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Аккаунт главы Заречного Олега Климанова в Telegram, который не так давно уже взламывали мошенники, снова оказался в их руках. Об этом чиновник предупредил своих подписчиков в мессенджере.

Если в прошлый раз от имени Климанова шла рассылка с предупреждением о проверке документов, то теперь неизвестные обращались к людям с вопросами и раздавали поручения.

«Это действовали мошенники, которые снова получили доступ к моим контактам. Спасибо тем, кто позвонил мне, переспросил о содержимом письма и таким образом сообщил о взломе», - отметил глава Заречного.

Доступ к мессенджеру он восстановил.

Ранее мошенники запустили рассылку от имени главы Пензы, создав фейковый аккаунт в Telegram.

Чиновники просят граждан быть бдительными. Если собеседник требует личную, финансовую информацию, шлет ссылки на неизвестные сайты, или хочет занять денег в долг, нужно позвонить ему.

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Источник — фото из телеграм-канала главы Заречного
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