Мошенники разослали поручения от имени главы Заречного

Аккаунт главы Заречного Олега Климанова в Telegram, который не так давно уже взламывали мошенники, снова оказался в их руках. Об этом чиновник предупредил своих подписчиков в мессенджере.
Если в прошлый раз от имени Климанова шла рассылка с предупреждением о проверке документов, то теперь неизвестные обращались к людям с вопросами и раздавали поручения.
«Это действовали мошенники, которые снова получили доступ к моим контактам. Спасибо тем, кто позвонил мне, переспросил о содержимом письма и таким образом сообщил о взломе», - отметил глава Заречного.
Доступ к мессенджеру он восстановил.
Ранее мошенники запустили рассылку от имени главы Пензы, создав фейковый аккаунт в Telegram.
Чиновники просят граждан быть бдительными. Если собеседник требует личную, финансовую информацию, шлет ссылки на неизвестные сайты, или хочет занять денег в долг, нужно позвонить ему.
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