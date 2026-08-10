На Мироносицком кладбище расчистили старинные могилы

Общество

На Мироносицком кладбище расчистили старинные могилы
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В Пензе волонтеры благоустроили могилы на Мироносицком кладбище, являющиеся объектами культурного наследия регионального значения.

На Мироносицком кладбище расчистили старинные могилы

Речь идет о захоронениях выдающихся соотечественников:

- профессора автомеханики Ивана Васильевича Грибова (1881-1945), одного из самых авторитетных специалистов автомобильного дела в России;

- терапевта и отоларинголога Николая Александровича Щепетильникова (1856-1937), имя которого было присвоено инфекционному отделению областной больницы;

- профессора медицины Николая Мокиевича Савкова (1878–1938), выдающегося хирурга, деятельность которого способствовала развитию здравоохранения в регионе.

На Мироносицком кладбище расчистили старинные могилы

«Волонтеры убрали мусор и сорную растительность, расчистили подходы к объектам культурного наследия», - уточнили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

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