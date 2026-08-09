10 августа в Пензенской области дождей не прогнозируется

В понедельник, 10 августа, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на понедельник в прогнозе +13...+18 градусов, местами пройдет кратковременный дождь.

Днем столбики уличных термометров не поднимутся выше +19...+24. В ночь на 11 августа будет +11...+16 градусов, преимущественно без осадков.

В народном календаре 10 августа - Прохоры-Пармены. Примета гласит: плывущие высоко в небе облака сулят теплую погоду.