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Общество

В Пензенской области растет число жертв коронавируса

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В Пензенской области с 29 января по 4 февраля выявили 246 случаев коронавирусной инфекции, это на 13 меньше, чем неделей ранее.

Данные приводит сайт «Объясняем.рф».

За неделю госпитализирован 81 житель региона (55 - на предыдущей неделе), выздоровело 135 человек (363). Коронавирус унес жизни 7 пациентов.

В течение трех недель в области наблюдается рост числа жертв опасного вируса. Если с 8 по 14 января зарегистрировали 3 смерти, то с 15-е по 21-е число - 6.

Ранее иммунолог предупредил, что в середине февраля в стране ожидается вспышка заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

«Скорее всего, даже суммарно [заболевших] будет поменьше, чем в прошлом сезоне, но это значительно выше, чем те уровни, которые мы видели в пандемию. Особо факторов, которые бы заметно изменили динамику заболеваемости гриппом и ОРВИ, я не вижу», - заявил специалист.

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