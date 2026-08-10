Отключения света в Пензе 11 августа: список адресов

В понедельник, 11 августа, в областном центре на Пензе-III, в Райках, а также в некоторых домах на улицах Репина, Чаадаева, Дзержинского, Луначарского, Воронова, Кижеватова, Генерала Волкова, Самокутяева и в переулке Фурманова отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Репина, 25, 26, 26Б, 28-34;

- пер. Фурманова, 3-6, 8, 10.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Чаадаева, 64г, 143, 145, 145а, 149, 151, 151а, 151Б, 153, 153а, 153Б, 153в, 153д, з/у 155;

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12;

- 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41;

- ул. Генерала Волкова, з/у 1, 2, 3;

- ул. Самокутяева, 1.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Дзержинского, 17, 32а;

- ул. Луначарского, 28, 30, 32, 34.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Воронова, 2, 6, 8;

- ул. Кижеватова, 9.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Заречная, 3, 5;

- ул. Инсарская;

- ул. Ломовская, 1, 3, 4;

- ул. Мокшанская;

- ул. Павлушкина;

- ул. Тухачевского.