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Общество

Корпус пензенского лагеря «Юность» нуждается в капремонте

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Один из корпусов детского оздоровительного лагеря «Юность» нуждается в капитальном ремонте. Открытый конкурс на его проведение был объявлен 9 февраля на портале госзакупок.

Речь идет о корпусе № 3, там необходимо привести в порядок фасады, кровлю и отдельные помещения. Заказчик - ДЮЦ «Спутник» - готов заплатить 7 млн 2 тысячи 71 рубль 29 копеек (за счет полученной субсидии).

Заявки от подрядчиков принимаются до 26 февраля. Завершить все работы следует к 15 мая 2024 года.

В январе в «Юности», а также зареченском лагере «Звездочка» разместили детей из Белгородской области, которая постоянно подвергается обстрелам, в общей сложности 315 человек с сопровождающими воспитателями и преподавателями.

30 января глава Пензы Александр Басенко подписал постановлении о введении на территории «Юности» режима повышенной готовности.

«К мероприятиям по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации привлечь силы и средства Пензенского городского звена ТП РСЧС (территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. - Прим. ред.)», - говорилось в документе.

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