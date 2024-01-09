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Общество

Пензенскую область попросили принять детей из Белгорода

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Дети из Белгорода, который постоянно подвергается обстрелам, будут отправлены в другие регионы России, в том числе в Пензенскую область. Об этом во вторник, 9 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Вчера вечером вновь был обстрелян город Белгород, пострадали люди. Сейчас в реанимации находятся 3 человека, всем им проведены операции», - рассказал глава региона.

Он напомнил, что обратился к коллегам-губернаторам за помощью в размещении белгородских детей, поскольку родители очень переживают за их безопасность.

«Уже было принято решение губернаторами принять наших детей в Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской областях. Вчера еще дополнительно проговорил с губернаторами Липецкой, Тульской и Пензенской областей. Конечно же, они сразу, мгновенно откликнулись. Сейчас занимаемся, формируем группы. Если будет необходимость, отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться во время всех трех недель лагерной смены вместе с нашими детьми. Поэтому родители не должны беспокоиться», - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Он пообещал, что предварительно все лагеря, куда поедут дети, будут осмотрены белгородскими специалистами.

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