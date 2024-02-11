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Общество

В Пензе планируют построить Южный мост

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С пробками в Терновке, на которые уже много лет жалуются жители Пензы, планируют справиться при помощи нескольких мер.

«Надо делать объездные пути. Вся Терновка и Спутник утопают в пробках», - высказалась на странице регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи в соцсети «ВКонтакте» пользовательница Наталья К.

На ее обращение отреагировал представитель администрации Пензы. Он сообщил, что сейчас светофоры областного центра подключают к интеллектуальной транспортной системе (ИТС). С 2023-го она функционирует в тестовом режиме, в этом году ожидается ее полноценный запуск.

Задача системы - оптимизировать движение, увеличив пропускную способность дорог, в том числе и в Терновке.

«Так, светофорные объекты, расположенные на улице Терновского, улице Суворова, улице Пушкина и других, оборудованы средствами адаптивного управления и мониторинга параметров транспортных потоков. На настоящий момент ИТС Пензенской городской агломерации функционирует в тестовом режиме», - рассказали пензячке.

Кроме того, разгрузить улицы Терновки хотят и с помощью строительства новых дорожных объектов.

«Предусмотрено строительство Южного моста и далее строительство магистральных улиц общегородского значения с регулируемым движением транспорта, соединяющих район Терновка с районом ГПЗ-24, с последующим выходом на улицу Чаадаева», - написал представитель мэрии.

Он добавил, что проектирование и строительство будут проводить «по мере изыскания источников финансирования, в том числе путем участия в федеральных программах».

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