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Общество

В Кузнецке заранее купят украшения к следующему Новому году

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В Кузнецке по традиции к следующему Новому году начнут готовиться сразу после встречи 2024-го. Об этом глава города Сергей Златогорский заявил на совещании во вторник, 9 января.

«Я думаю, что нам нужно докупить дополнительную иллюминацию на елку, посветлее чтобы она была. И давайте одну-две фигуры посмотрим, такие как входные группы, арки, шары какие-то и так далее», - предложил он.

Златогорский отметил, что после праздников цены на такую продукцию как раз снизятся, так что она будет более доступной.

«Поизучайте. Давайте заранее готовиться», - поручил глава города начальнику местного управления культуры Ирине Часовской.

Ровно год назад на планерке Сергей Златогорский пообещал, что займется подготовкой к Новому году более тщательно и с учетом требований времени. «Город надо, конечно, готовить поосновательнее, покрасивее», - признал тогда он, прокомментировав падение главной елки.

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