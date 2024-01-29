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Общество

Пензенцев предупредили о сокращенном рабочем дне в феврале

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В феврале жителей Пензенской области ожидает один сокращенный рабочий день. Речь идет о 22-м числе.

Поскольку день предшествует празднику, то рабочее время сокращается на час. Об этом напомнил Роструд на своих страницах в социальных сетях.

В ведомстве уточнили, что 23 февраля выпадает на пятницу, а значит, пензенцы будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25-го числа.

По закону сотрудникам, которые трудятся в праздничные дни, положена компенсация. Можно выбрать или деньги, или отгулы. В последнем случае работодатель оплатит день по обычной ставке.

Ранее перечислялись случаи, когда пензенцы могут взять дополнительный оплачиваемый выходной. В их числе необходимость пройти диспансеризацию.

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