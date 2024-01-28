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Общество

Пензенцы могут взять дополнительный выходной в нескольких случаях

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Дополнительный оплачиваемый выходной хотят давать людям, которые пострадали от последствий чрезвычайной ситуации.

Такие поправки в Трудовой кодекс разработали в МЧС России. Они опубликованы на официальном портале проектов правовых нормативных актов.

Помимо дополнительного выходного, граждане, пострадавшие от ЧС, смогут претендовать на отпуск без сохранения зарплаты на срок до 5 календарных дней. Чтобы получить его, нужно будет подтвердить, что жилье находится в зоне ЧС, условия жизни нарушены, а имущество утрачено.

«Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал предложение очень правильным и справедливым. По его словам, чрезвычайные ситуации - всегда стресс и огромная психологическая нагрузка для человека: «В первую очередь приходится восстанавливать утраченные документы, на это требуется время», - пишет «Парламентская газета».

Сейчас дополнительный оплачиваемый выходной положен за сверхурочную работу, до четырех дней отдыха в месяц могут попросить родители, опекуны или попечители ребенка-инвалида. Также выходные гарантированы жителям Пензенской области, которые проходят диспансеризацию (один раз в три года - работникам до 40 лет, ежегодно - после 40 лет), а пенсионерам и предпенсионерам дают два выходных в год, чтобы пройти всех специалистов и сдать анализы.

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