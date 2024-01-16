Порядок на лишившихся света улицах Пензы охраняют росгвардейцы

16.01.2024 | 20:34

Во вторник, 16 января, после массового отключения электричества в Пензе на оперативное дежурство заступили сотрудники Росгвардии.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Правоохранители обеспечивают безопасность на улицах, где выключили свет.

Кроме того, росгвардейцы выезжают на охраняемые объекты, на которых при отсутствии электричества перестает работать сигнализация. Стражи правопорядка проследят, чтобы злоумышленники не воспользовались ЧП.

Скачок напряжения на сетях случился около 19:10. После этого во многих домах исчезли электричество, вода, отопление. По словам губернатора, аварию устранят в течение часа.