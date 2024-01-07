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Общество

В Управлении ЖКХ Пензы заявили, что Московскую убирают по-новому

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В Пензе улицу Московскую очищают от снега при помощи новой роторной техники. Портит ли она плитку, неизвестно.

О сохранности покрытия главной пешеходной улицы областного центра беспокоится горожанин Алексей.

«Снова голым ковшом по плитке гранитной на улице Московской? УЖКХ будет весной плитку менять?» - спросил он в телеграм-канале Управления ЖКХ Пензы.

Представитель ведомства пояснил, что этой зимой метод расчистки изменили.

«Это стало возможным благодаря приобретению новой роторной техники», - написал он.

Представитель управления рассказал, что ранее снег сгребали от центра улицы к тротуарам. Чтобы вывезти сугробы, погрузчику требовалось сделать проходы сначала в одну сторону, после в другую. При таком способе ливневки забивались снегом и льдом и существовал риск повредить опоры освещения.

«Сейчас, очищая тротуары, подходы к объектам торговли, услуг и общепита, снежные массы формируют по центру Московской. Мощный ротор справляется с задачей за один проход и в разы быстрее, чем это было раньше, загружает снег в самосвалы.

Также в настоящее время корректируются временные интервалы между формированием снежных масс и их вывозом для того, чтобы после снегопадов еще быстрее приводить Московскую в порядок и обеспечивать комфорт пешеходов», - объяснил представитель управления.

Известно, что крупногабаритная техника портит плитку пензенского Арбата. Это вызывает недовольство и горожан, и депутатов гордумы. Народные избранники просили коммунальщиков использовать для уборки снега небольшие машины, которые называются «чистики».

«Но «чистиками»-то, вы представляете, сколько надо убирать?» - возразил начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов.

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