КамАЗы продолжат ездить по плитке на улице Московской

24.11.2023 | 11:59

Крупногабаритная коммунальная техника на улице Московской, где уложена плитка, не первый год возмущает пензенцев. Аналогичные эмоции и у депутатов гордумы.

«Мы закупили «чистики» - такие маленькие, на базе уазиков, чтобы убирать снег и чистить улицы в зимний период, где плитка уложена, чтобы ее не продавить. Что наблюдаю я? На Московской ездит огромный КамАЗ-пескотряс по плитке, а этих «чистиков» не видно», - возмутился Александр Смирнов на сессии гордумы в пятницу, 24 ноября.

«Но «чистиками»-то, вы представляете, сколько надо убирать?» - с улыбкой ответил ему начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов.

После этого в разговор вмешался председатель думы Владимир Мутовкин.

«Ильдар Маратович, вот вопрос-то актуальный, я не понимаю вашей улыбки. Мы затрачиваем сотни миллионов рублей на то, чтобы привести в порядок центр города! И жители задают такой же вопрос: почему у нас огромные пескотрясы ездят по нашей улице Московской, по плитке? Вы посмотрите, во что превратили плитку у фонтана нашего знаменитого. Пожалуйста, возьмите это на заметку, уже депутаты сто раз говорили: нельзя этого делать. Мы приобретали все, что вы заказывали, всю малогабаритную технику, где она?» - поинтересовался Мутовкин.

«Снег-то вывозить надо, в любом случае крупногабаритную технику мы будем использовать», - настоял Усманов.

«А раньше не использовали», - напомнил ему председатель.

Депутат Александр Трутнев предположил, что малогабаритной техники нет на улицах, потому что некому на ней работать из-за низких зарплат.

«По сравнению с прошлым годом зарплата у них выросла. Порядка 55 000 - 75 000 у механизаторов - в принципе, немаленькая зарплата», - Ильдар Усманов.