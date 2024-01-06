Пензенцы могут получить помощь психологов в специальных кабинетах

06.01.2024 | 13:56

В Пензенской области действуют кабинеты медико-психологического консультирования. Они открылись в соответствии с изменениями в правилах оказания психиатрической помощи, вступившими в силу с 1 июля 2023 года.

В таких кабинетах жители области могут бесплатно получить помощь профильных специалистов по полису ОМС. Психолог оценит, необходима ли пациенту дальнейшая психологическая, психотерапевтическая или психиатрическая помощь.

Всего в области развернуто 13 кабинетов медико-психологического консультирования. Они находятся по следующим адресам:

- Каменская ЦРБ - г. Каменка, ул. Советская, 13;

- Кузнецкая ЦРБ - г. Кузнецк, ул. Калинина, 5;

- Кузнецкая детская ЦРБ - г. Кузнецк, ул. Рабочая, 346а;

- Нижнеломовская ЦРБ - г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 89;

- Сердобская ЦРБ имени А. И. Настина - г. Сердобск, ул. Сорокина, 84;

- Городищенская РБ - г. Городище, ул. Матросова, 159;

- Пензенская РБ - г. Пенза, Сухумский проезд, 8;

- Башмаковская РБ - р. п. Башмаково, ул. Строителей, 22;

- Белинская РБ - г. Белинский, ул. Туристическая, 2;

- Земетчинская РБ - р. п. Земетчино, ул. Кирова, 127;

- Мокшанская РБ - р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 18;

- Колышлейская РБ - п. Колышлей, ул. Лесная, 18;

- ОПБ им. К. Р. Евграфова - г. Пенза, ул. Лермонтова, 28.

Кроме того, в областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова организована психологическая поддержка по единому круглосуточному бесплатному номеру 8 (800) 201-67-34.

Также медицинские психологи ведут прием в региональном фонде «Защитники Отечества».

«Для жителей Пензы кабинет помощи расположен в корпусе № 5 ОПБ. Он работает в будни с 8:00 до 16:00. В нерабочее время, праздничные, выходные дни получить помощь можно в приемном отделении больницы (корпус № 3)», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.