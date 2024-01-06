Сетевое издание|18+|Суббота|6 янв 2024|17:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-17oC
-16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы могут получить помощь психологов в специальных кабинетах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области действуют кабинеты медико-психологического консультирования. Они открылись в соответствии с изменениями в правилах оказания психиатрической помощи, вступившими в силу с 1 июля 2023 года.

В таких кабинетах жители области могут бесплатно получить помощь профильных специалистов по полису ОМС. Психолог оценит, необходима ли пациенту дальнейшая психологическая, психотерапевтическая или психиатрическая помощь.

Всего в области развернуто 13 кабинетов медико-психологического консультирования. Они находятся по следующим адресам:

- Каменская ЦРБ - г. Каменка, ул. Советская, 13;

- Кузнецкая ЦРБ - г. Кузнецк, ул. Калинина, 5;

- Кузнецкая детская ЦРБ - г. Кузнецк, ул. Рабочая, 346а;

- Нижнеломовская ЦРБ - г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 89;

- Сердобская ЦРБ имени А. И. Настина - г. Сердобск, ул. Сорокина, 84;

- Городищенская РБ - г. Городище, ул. Матросова, 159;

- Пензенская РБ - г. Пенза, Сухумский проезд, 8;

- Башмаковская РБ - р. п. Башмаково, ул. Строителей, 22;

- Белинская РБ - г. Белинский, ул. Туристическая, 2;

- Земетчинская РБ - р. п. Земетчино, ул. Кирова, 127;

- Мокшанская РБ - р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 18;

- Колышлейская РБ - п. Колышлей, ул. Лесная, 18;

- ОПБ им. К. Р. Евграфова - г. Пенза, ул. Лермонтова, 28.

Кроме того, в областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова организована психологическая поддержка по единому круглосуточному бесплатному номеру 8 (800) 201-67-34.

Также медицинские психологи ведут прием в региональном фонде «Защитники Отечества».

«Для жителей Пензы кабинет помощи расположен в корпусе № 5 ОПБ. Он работает в будни с 8:00 до 16:00. В нерабочее время, праздничные, выходные дни получить помощь можно в приемном отделении больницы (корпус № 3)», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте