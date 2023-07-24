В Пензе на базе «Защитников Отечества» заработал кабинет МФЦ

24.07.2023 | 22:00

В Пензе на базе филиала фонда «Защитники Отечества» открылся кабинет МФЦ для ветеранов специальной военной операции, членов их семей и семей погибших бойцов. Теперь они смогут получать все услуги в режиме одного окна.

Заявления и документы принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Суббота и воскресенье - выходные.

Посетителей ждут в кабинете № 116 на первом этаже здания бизнес-инкубатора на Попова, 36.

«Самыми востребованными услугами для данной категории граждан являются: получение льгот, установление ежемесячной денежной выплаты, получение компенсационных выплат на оплату ЖКХ. Также здесь можно получить все те же услуги, что и в обычном многофункциональном центре: поменять паспорт, узнать сведения о едином лицевом счете и прочее», - сообщили в филиале фонда со ссылкой на директора ГАУ «МФЦ по Пензенской области» Надежду Козенко.

Филиал, открытый 31 мая, занимается социальным сопровождением участников, ветеранов СВО и их семей, а также оказанием им помощи.

Его организация заняла менее двух месяцев. Филиал возглавила Ольга Клейменова. Уже сформирована команда из 25 человек, еще 23 проходят обучение. Планируется, что до конца года в филиале будут трудиться 90 координаторов.

Новый фонд должен объединить не только социальных кураторов и добровольцев, но и неравнодушных людей, которым предстоит работать с военнослужащими и их родными.