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Общество

В Вадинском районе проверят техническое состояние школ

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Прокуратура Вадинского района установила, что в двух общеобразовательных школах, детском саду, а также в спортивной школе нарушаются требования градостроительного законодательства.

В учреждениях не организовали проведение специалистами проверки технического состояния зданий. Это грозит причинением вреда жизни и здоровью воспитанников, а также сотрудников.

Надзорный орган потребовал устранить нарушение законодательства, однако этого не было сделано из-за отсутствия бюджетного финансирования, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор района обратился в суд с 4 исками, в которых на образовательные учреждения возложили обязанности за полгода со дня вступления решения суда в силу организовать обследование зданий.

«Иски удовлетворены. Исполнение судебных решений поставлено на контроль прокуратуры района», - добавила Светлана Артамонова.

В конце июля этого года обрушилась крыша над спортзалом школы в селе Студенки Белинского района. Причиной ЧП назвали нарушение норм строительства. Здание возвели в 1973 году. К новому учебному году его ремонт завершить не получилось, поэтому дети на некоторое время остались без спортивного зала.

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