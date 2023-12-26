В Вадинском районе проверят техническое состояние школ

26.12.2023 | 12:19

Прокуратура Вадинского района установила, что в двух общеобразовательных школах, детском саду, а также в спортивной школе нарушаются требования градостроительного законодательства.

В учреждениях не организовали проведение специалистами проверки технического состояния зданий. Это грозит причинением вреда жизни и здоровью воспитанников, а также сотрудников.

Надзорный орган потребовал устранить нарушение законодательства, однако этого не было сделано из-за отсутствия бюджетного финансирования, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор района обратился в суд с 4 исками, в которых на образовательные учреждения возложили обязанности за полгода со дня вступления решения суда в силу организовать обследование зданий.

«Иски удовлетворены. Исполнение судебных решений поставлено на контроль прокуратуры района», - добавила Светлана Артамонова.

В конце июля этого года обрушилась крыша над спортзалом школы в селе Студенки Белинского района. Причиной ЧП назвали нарушение норм строительства. Здание возвели в 1973 году. К новому учебному году его ремонт завершить не получилось, поэтому дети на некоторое время остались без спортивного зала.