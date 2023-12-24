Из-за сложных погодных условий пензенцам лучше оставаться дома

24.12.2023 | 10:56

В Пензе резкие температурные перепады сделали опасным передвижение по улицам. Горожанам лучше оставаться дома или быть крайне внимательными на дорогах и тротуарах.

Предупреждение о гололеде сделал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Александр Басенко.

«Обращаю внимание автовладельцев: если нет возможности отложить поездки, выбирайте правильный скоростной режим, соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал. Пешеходов прошу быть внимательными при передвижении, особенно при переходе дороги, в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде», - написал он.

Басенко отметил, что Пензавтодор работает круглосуточно, обрабатывая проезжую часть, пешеходные зоны, подходы к остановкам. Также он призвал управляющие компании не допустить образования наледи во дворах.

«Погодные условия остаются сложными, берегите себя!» - обратился Александр Басенко к пензенцам в заключение.

Просьба по возможности не покидать жилище опубликована и на ресурсе «Объясняем.Пензенская область».

«Обработка реагентами в сырую и дождливую погоду неэффективна!» - отмечается на портале.