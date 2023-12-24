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Общество

В предновогоднюю неделю пензенцам обещают теплую погоду

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В предновогоднюю неделю погода не добавит жителям Пензенской области праздничного настроения. На улицах будет сыро, слякотно, а риск получить травму из-за гололеда никуда не исчезнет.

Согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на понедельник, 25 декабря, в регионе ожидается до -4 градусов. Днем термометр покажет -1…-2, вероятны дождь с мокрым снегом.

Во вторник ночью вновь до -4, затем потеплеет до 0…+1 градуса. Синоптики предупреждают, что возможны осадки. Та же погода жителей региона ждет и в среду.

В четверг дневная температура будет чуть ниже: -2…-3 градуса. Однако в пятницу столбик термометра снова поползет к плюсовым значениям.

В праздничные выходные днем 0…+2, а ночью -1…-2 градуса. Осадков не прогнозируется.

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