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Общество

Срывом сроков строительства дороги в Засечном занялась прокуратура

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Строительство началось в феврале и по условиям контракта должно было закончиться не позднее 20 ноября. Новый путь по улице Олимпийской должен был разгрузить въезд в областной центр по трассе Пенза - Шемышейка.

Однако дело застопорилось. А так как одновременно шла реконструкция улицы Ново-Терновской, плавно переходящей в шемышейскую трассу, то на въезде в Пензу по утрам начали образовываться гигантские заторы.

«Проверка показала, что по вине подрядчика нарушены сроки строительства дороги. Прокурор Пензенского района возбудил в отношении генерального директора ООО «Мостовик» дело об административном правонарушении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге директору «Мостовика» было внесено постановление. Такая же мера прокурорского реагирования применена к руководителю заказчика - начальнику ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» за недостаточный контроль сроков исполнения госконтракта.

«В настоящее время дорога достроена и введена в эксплуатацию», - добавила Светлана Артамонова.

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