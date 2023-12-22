Срывом сроков строительства дороги в Засечном занялась прокуратура

22.12.2023 | 16:28

Строительство началось в феврале и по условиям контракта должно было закончиться не позднее 20 ноября. Новый путь по улице Олимпийской должен был разгрузить въезд в областной центр по трассе Пенза - Шемышейка.

Однако дело застопорилось. А так как одновременно шла реконструкция улицы Ново-Терновской, плавно переходящей в шемышейскую трассу, то на въезде в Пензу по утрам начали образовываться гигантские заторы.

«Проверка показала, что по вине подрядчика нарушены сроки строительства дороги. Прокурор Пензенского района возбудил в отношении генерального директора ООО «Мостовик» дело об административном правонарушении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге директору «Мостовика» было внесено постановление. Такая же мера прокурорского реагирования применена к руководителю заказчика - начальнику ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» за недостаточный контроль сроков исполнения госконтракта.

«В настоящее время дорога достроена и введена в эксплуатацию», - добавила Светлана Артамонова.