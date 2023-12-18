В мэрии Пензы объяснили «кусачие» цены на елки

18.12.2023 | 11:52

Цены на новогодние деревья кусаются - так говорят жители Пензы, которые уже посетили елочные базары.

Свое возмущение горожане выражают в социальных сетях и комментариях под постами чиновников.

«Сегодня прошла мимо елок, и стало плоховато, аж изругалась. Цена метровой елочки - 1 000 рублей, побольше - 1 200 рублей и так далее. 2 000 рублей. Как-то непонятно, а что, за елками уход какой-то, чего цены так взлетели?» - написала на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» пензячка Вера.

«Цены на елки за год выросли в два раза: 2 000 за елку платить, что ли?» - пожаловался участник группы «Черный список» соцсети «ВКонтакте».

«Цены выросли. В том году елку премиум - 2,5 м, очень пушистую, идеально прямой ствол, ни одной желтой иголки - я покупала за 1 800. В этом 2,5 м посредственной елочки стоят 2 300», - рассказала редакции сетевого издания «ПензаИнформ» читательница.

Другие пензенцы также указывают на то, что новогодние деревья заметно подорожали, главный атрибут праздника обошелся им минимум на 200 рублей больше, чем в прошлом году. Некоторые горожане ждут, что скидки будут 31 декабря, но более сведущие не советуют им надеяться на это. Часть пензенцев приобрела искусственные елки и порекомендовала оставшимся сделать то же.

Елочные базары в Пензе начали работать с 10 декабря. Стоимость зеленой красавицы высотой 1,5 метра в среднем 1 000 рублей, около метра - 800.

В декабре 2022-го сосна высотой примерно 2 метра стоила 1 200-1 500 рублей, в среднем метр обходился горожанам в 600-750 рублей.

На вопрос, почему новогодние деревья подорожали, ответил представитель администрации города.

«Продажа елок предполагает следующие затраты: покупка дерева, доставка, складирование, разгрузка и упаковка с бирковкой, аренда торгового места, вывоз мусора, оплата продавцам, услуги охраны, которые в 2023 году в сравнении с 2022 годом увеличились», - объяснил он.

Горожанам указали: есть места, где можно купить праздничные деревья со скидкой в 10% по карте «Забота». Такие базары работают в разных микрорайонах города.