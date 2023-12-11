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Общество

Стала известна стоимость новогоднего дерева в Пензе

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С 10 декабря в областном центре начали работу елочные базары. По данным, которые имеются у сетевого издания «ПензаИнформ», стоимость зеленой красавицы высотой 1,5 метра в среднем 1 000 рублей.

Деревья выше обойдутся покупателям дороже: 1 200 рублей за главный новогодний атрибут в 1,6 метра, 1 600 рублей - в 1,8 метра.

Стала известна стоимость новогоднего дерева в Пензе

За елочку около метра придется отдать 800 рублей.

Стала известна стоимость новогоднего дерева в Пензе

В декабре 2022-го сосна высотой около 2 метров стоила 1 200-1 500 рублей, в среднем метр обходился горожанам в 600-750 рублей.

Стала известна стоимость новогоднего дерева в Пензе

Всего в Пензе откроются 77 елочных базаров. Адреса можно посмотреть по ссылке. Покупать новогоднее дерево специалисты советуют в двадцатых числах декабря.

Стала известна стоимость новогоднего дерева в Пензе

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