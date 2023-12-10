Пензенцы попросили включить новогоднюю иллюминацию

10.12.2023 | 09:50

Жители Пензы пока не видят, что город готовят к Новому году. И хотя главную елку уже установили, праздничной иллюминации на улицах нет.

Об этом горожане пишут в социальных сетях.

«Почему город никак не украшен к Новому году? Уже 7 декабря, а на улицах ни одной гирлянды нет. Раньше уже в конце ноября все было украшено», - написал пользователь в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

«Скажите пожалуйста, а иллюминация уже включена в вечернее время в центре города?» - спросила пензячка на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Представитель городской администрации в ответе сообщил, что «включение праздничной иллюминации планируется с 10-15 декабря текущего года».

Новогодняя кампания в областном центре стартовала 9 декабря. Открыло ее традиционное шествие Дедов Морозов по улице Московской.

С 10-го числа в городе начнут работу елочные базары, а Домик Деда Мороза, установленный на площади Ленина, примет первых маленьких посетителей.