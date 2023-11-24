В Пензе перечислили адреса елочных базаров

24.11.2023 | 13:30

Скоро пензенцы смогут отправиться за покупкой новогодних деревьев. Начнут свою работу елочные базары, договоры на их размещение заключены. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили в городской администрации.

Торговля хвойными разрешена с 1 по 31 декабря, однако предприниматели планируют выйти с 10-го. Цена сосны составит от 800 рублей за дерево высотой 1,3-1,5 метра.

«Рекомендуем жителям города покупать новогодние елки только на базарах, где имеются все необходимые документы на хвойную продукцию, подтверждающие ее безопасность», - посоветовали в мэрии.

Купить елку можно будет по следующим адресам:

- ул. Калинина, 93; ул. Красная, 3; ул. Ленинградская, 1; ул. Пушкина/ул. Бекешская; ул. Бийская, 8; ул. Кижеватова, 21; ул. Воронова, 18; ул. Лобачевского, 11; ул. Мира, 6 и 43; ул. Экспериментальная, 7; ул. Аустрина, 139 и 152Б; ул. Лядова, 32 и 36; ул. Луначарского, 8, 10, 42 и 53а; ул. Суворова, 166; ул. Карпинского, 1а, 2, 8, 37 и 39; ул. М. Горького/ул. Урицкого, 45в;

- ул. 8 Марта, 7а и 25; ул. Островского, 70Б; пр. Победы, 6, 17, 24, 95, 99, 109 и 126; ул. Ладожская, 109; ул. Кулакова, 10; ул. Кл. Цеткин, 13, 25 и 55; ул. Чаадаева, 93а; ул. Терновского, 92; ул. Пушкина, 15 и 43а; ул. Герцена, 7; ул. Бакунина/ул. Ставского, 12; ул. Рахманинова, 41; ул. Терешковой, 6 и 10в; ул. Токарная, 16/18;

- пр. Строителей, 25, 37, 40, 67, 80а, 97, 134а, 154а и 170; ул. Антонова, 9а, 15, 26, 31 и 47; ул. Ново-Казанская, 18а; ул. Коннозаводская, 2в; ул. Бородина, 1З; ул. Измайлова, 67; ул. Коммунистическая, 35; ул. Рахманинова, 27; ул. Конструкторская, 6а; ул. Пархоменко, 8; ул. Циолковского, 3; ул. Тепличная, 15; ул. 65-летия Победы, 3; ул. Новоселов, 115.

Ранее пензенцам назвали адреса базаров, где можно приобрести елку со скидкой.