В минцифры рассказали, как будут распределены новые автобусы

08.12.2023 | 11:12

В Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области рассказали, как будут распределены 79 новых автобусов, которые поступят в регион для обслуживания межмуниципальных маршрутов.

Парк обновят 12 транспортных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками. На приобретение автобусов направлено 500 млн рублей. На эти средства закупят 10 транспортных единиц большого класса, 43 - среднего и 26 - малого.

1 автобус пойдет в Вадинское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП), 2 - в Спасское ПАТП.

По 3 единицы поступят в ООО «Башмаковоавтотранс», Земетчинское, Шемышейское и Лопатинское ПАТП, по 5 - в Белинское, Никольское и Нижнеломовское ПАТП, 8 - в Каменское ТП.

10 автобусов получит муниципальное предприятие «Автотранс» в Заречном.

Больше всего машин - 31 единицу - передадут Кузнецкому автотранспортному предприятию.