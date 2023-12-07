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Общество

Маршрут автобуса № 82с временно изменили

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В Пензе внесены временные изменения в маршрут автобуса № 82с. Об этом сообщили вечером в четверг, 7 декабря, в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

С 18:00 7 декабря автобусы с Бакунинского моста поедут по улицам Бакунина, Суворова и далее по маршруту.

Маршрут автобуса № 82с временно изменили

Изменения введены в связи с проведением аварийных дорожных работ на улице Славы, 7.

Как долго автобусы будут ездить иначе, не уточняется. «До окончания работ», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в скором времени жителям и гостям Пензы придется забыть о маршруте № 2а, связывающем Кривозерье и Бригадирский Мост с центром Пензы и микрорайоном Дальнее Арбеково. Его планируют закрыть.

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Источник — фото 2 - ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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