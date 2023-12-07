В Пензе закроют один из маршрутов общественного транспорта

07.12.2023 | 13:06

В скором времени жителям и гостям Пензы останется только вспоминать о маршруте № 2а, связывающем Кривозерье и Бригадирский Мост с центром Пензы и микрорайоном Дальнее Арбеково.

Пензенцы много раз жаловались на то, что дождаться микроавтобуса невозможно. В августе им сообщили, что на линию выходят три машины - остальные сломались, а запчастей для их ремонта нет. А в ноябре осталась лишь одна транспортная единица.

Теперь вопрос транспортного обслуживания вновь подняла жительница окраины на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Мороз крепчает, а маршрутки 2а как не было, так и нет. Как людям добираться на работу - с работы, детям - в школы, колледжи, пожилым в поликлинику??? Или 1 (!!!) машина с интервалом в 3 часа и окончанием работы в 16:00 - это нормально???» - написала она.

Ответ пришел из Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. В нем говорится, что маршрут № 2а планируется закрыть, так как перевозчик не может увеличить количество машин на линии.

«Транспортное обслуживание микрорайона Бригадирский Мост осуществляется также автобусами маршрута № 414. При реализации внедрения новой маршрутной сети планируется перевод на регулирование маршрута № 414, на котором работают автобусы среднего класса, что позволит увеличить количество подвижного состава до 5 единиц, а также продлить работу данного маршрута до 22:00», - пообещали пензячке.

В минцифры добавили, что для перевода маршрутов на регулируемый тариф и заключения госконтракта нужно выделение средств из бюджета области.