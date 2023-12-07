Сетевое издание|18+|Четверг|7 дек 2023|17:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе закроют один из маршрутов общественного транспорта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В скором времени жителям и гостям Пензы останется только вспоминать о маршруте № 2а, связывающем Кривозерье и Бригадирский Мост с центром Пензы и микрорайоном Дальнее Арбеково.

Пензенцы много раз жаловались на то, что дождаться микроавтобуса невозможно. В августе им сообщили, что на линию выходят три машины - остальные сломались, а запчастей для их ремонта нет. А в ноябре осталась лишь одна транспортная единица.

Теперь вопрос транспортного обслуживания вновь подняла жительница окраины на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Мороз крепчает, а маршрутки 2а как не было, так и нет. Как людям добираться на работу - с работы, детям - в школы, колледжи, пожилым в поликлинику??? Или 1 (!!!) машина с интервалом в 3 часа и окончанием работы в 16:00 - это нормально???» - написала она.

Ответ пришел из Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. В нем говорится, что маршрут № 2а планируется закрыть, так как перевозчик не может увеличить количество машин на линии.

«Транспортное обслуживание микрорайона Бригадирский Мост осуществляется также автобусами маршрута № 414. При реализации внедрения новой маршрутной сети планируется перевод на регулирование маршрута № 414, на котором работают автобусы среднего класса, что позволит увеличить количество подвижного состава до 5 единиц, а также продлить работу данного маршрута до 22:00», - пообещали пензячке.

В минцифры добавили, что для перевода маршрутов на регулируемый тариф и заключения госконтракта нужно выделение средств из бюджета области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте