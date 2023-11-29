В Городищенском районе дорога после ремонта стала уже

В среду, 29 ноября, министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев в прямом эфире, организованном ЦУРом, рассказал, почему в Городищенском районе отремонтированная дорога стала уже, чем была.
Такой вопрос задал местный житель, через населенный пункт которого проходит путь.
«Есть ли какие-то нормативы по ширине дороги?» - спросил у Александра Гришаева сельчанин.
Министр напомнил, что ремонт выполнен на старом участке трассы М-5 «Урал», проходящем через село Архангельское, рабочий поселок Чаадаевка и село Чаадаевку.
«Мы хотели обойтись ямочным ремонтом, но по просьбам жителей решили сделать его полноценным. Там не такое интенсивное движение, поэтому на некоторых участках мы уменьшили ширину с 9 до 7 метров - это позволительно. По СНИПу вообще разрешается дороги для муниципалитетов делать шириной 4,5 метра, а проезды до 3 метров. Но мы стараемся, чтобы была безопасность движения, не допускать ширину менее 7 метров», - пояснил Александр Гришаев.
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