Подведены итоги первой недели отопительного сезона в Пензе

Общество

Подведены итоги первой недели отопительного сезона в Пензе
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Прошла ровно неделя с тех пор, как в Пензе начался отопительный сезон. Вечером в среду, 20 октября, глава города Олег Денисов подвел итоги седьмого дня запуска ресурса.

«Подключено свыше 90% объектов образования, здравоохранения, многоквартирных жилых домов. Также этот рубеж пройден среди учреждений министерства труда и министерства образования», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

По его словам, на 100% отапливаются здания, подведомственные минкульту и минспорту.

«По объектам управления культуры, городского спорткомитета и соцучреждениям показатель превышает 80%», - уточнил Олег Денисов.

Отопительный сезон стартовал 14 октября. Тепло должно дойти до каждого потребителя в течение 10 дней.

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